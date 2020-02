F1: Jack Aitken na Williams como piloto de reserva

Depois de ter anunciado o fim da sua ligação à Renault, Jack Aitken foi hoje apresentado como piloto de reserva da Williams.

Aitken estará presente em todas as corridas como piloto de reserva, caso George Russell ou Nicholas Latifi não possam alinhar e fará também trabalho nos simuladores da equipa de Grove:

A vice-diretora da equipa, Claire Williams, disse: “É óbvio pelo que o Jack alcançou até agora, que é um jovem piloto com uma grande carreira pela frente e acreditamos que tenha as capacidades para alcançar o topo no desporto. Jack provou a sua capacidade na Fórmula 2 e GP3 e estamos ansiosos para ver o que ele pode conseguir como piloto reserva da equipa”.

Aitken venceu três corridas na F2 no ano passado, subindo para o quinto lugar no campeonato, e antes disso foi vice-campeão na GP3 em 2017.