F1: Honda quer dar o próximo passo

Depois do primeiro ano da parceria Red Bull/Honda ter terminado com nota positiva, os nipónicos querem dar o próximo passo na evolução da sua unidade motriz.

A Honda apresentou níveis de competitividade e fiabilidade que permitiram à Red Bull vencer e lutar por pódios. Mas essa capacidade não foi uma constante ao longo da época e foi muito dependente das características das pistas. A Honda quer acabar com esse padrão e ser capaz de tentar a vitória em qualquer pista, como explicou Masashi Yamamoto ao autosport.com:

” Não quero dizer que foi um 2019 instável, mas houve pistas em que estivemos melhor do que outras. Isso não deve acontecer. Para que possamos dizer ao Max Verstappen que estamos no nível adequado, em todas as corridas. Temos que fornecer esse tipo unidade motriz, continuando o desenvolvimento. ”

A fiabilidade deixou de ser um problema tão grande quanto era no passado e os responsáveis da Honda estão satisfeitos com a evolução obtida nesse campo:

“Acho que o que demos à equipa e ao Max em 2019 em comparação com o passado é provavelmente uma fiabilidade melhor da unidade motriz”, acrescentou Yamamoto.

“Ele não precisa de se preocupar com o motor e pode focar-se na afinação do carro e na qualificação. E acho que esse é o motivo pelo qual Max teve um resultado melhor do que 2018”.