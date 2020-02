F1: Helmut Marko não imagina Max Verstappen e Sebastian Vettel juntos

O conselheiro da Red Bull admitiu à comunicação social que não consegue imaginar Max Verstappen e Sebastian Vettel na Red Bull no futuro.

Vettel está em fim de contrato com a Ferrari e o cenário da sua permanência não é claro, olhando para as suas mais recentes prestações. A relação de Vettel com a Red Bull sempre foi excelente, e o cenário do regresso pode fazer algum sentido. No entanto Marko veio colocar um travão nessa ideia:

“Com a extensão do contrato de Max, não consigo imaginar os dois Vs connosco”, disse Marko ao Motorsport-Magazin.com. “Só no aspeto financeiro, seria muito difícil.”

Apesar da sucessão de erros de Vettel, Marko, considera que o alemão é ainda é um piloto de qualidade, quando tem o ambiente certo para trabalhar.

“Se Sebastian se sente confortável e se tem um carro que se adapte ao seu estilo de condução, ele é muito forte”, acrescentou Marko. “Ele é muito direto e não quer saber sobre política e não quer lutas internas.”

“Leclerc tem uma vantagem com seu agente [Nicolas] Todt, que certamente é muito bom em todas essas áreas. Mas ele [Vettel] pode contrariar isso com a sua performance. ”