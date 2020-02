F1: Haas, Renault e Williams foram para a pista

A F1 começa a mexer e as equipas têm usado estes dias para fazer o shakedown das novas máquinas em Barcelona

O início oficial dos testes está agendado para dia 19, na próxima quarta, mas a maioria dos carros já foi para a pista para os habituais shakedown, que servem para verificar se todos os sistemas estão operacionais. Hoje a Haas, Renault e Williams estiveram em pista:

