F1 GP do Azerbaijão, Destaques: Sergio Pérez, o rei dos citadinos. Luta interna à vista? | AutoSport

Seis vitórias na carreira, cinco em citadinos. A única vitória num traçado convencional foi em Sakhir. Desde então, Pérez só tem vencido em traçados citadinos, juntando o triunfo de ontem na Sprint ao triunfo de hoje na corrida. Uma exibição perfeita, com um toque de sorte à mistura. O Safety Car acionado pelo incidente de Nyck de Vries entrou na altura certa para o mexicano, que assim ganhou o lugar a Max Verstappen. Uma vez instalado na liderança, nunca mais a largou. Boa gestão de pneus, como habitual e quando Verstappen tentou forçar o andamento, Pérez teve sempre resposta. Foi uma corrida muito boa do mexicano que fica assim com 87 pontos, contra 93 de Verstappen.

Agora, resta saber se este será o Pérez que teremos para o resto da temporada, ou se é apenas um bom arranque de época. Pérez tem duas vitórias em seu nome, tal como Verstappen. Está o #11 da Red Bull pressiona o campeão neerlandês e apenas ele pode dar algum tempero a esta temporada. Será que a luta interna na Red Bull vai aquecer?