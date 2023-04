F1 GP Azerbaijão Charles Leclerc: “Pneus traseiros sobreaqueceram na segunda volta” | AutoSport

Duas qualificações, duas poles para Charles Leclerc, que voltou a sorrir. O monegasco tem estado imparável em ritmo de qualificação e repetiu o resultado de ontem, conquistando a pole, desta vez para a corrida sprint. Leclerc estava agradado com o resultado, mas explicou o que motivou o erro na segunda tentativa, em que foi contra as barreiras.

“Com os pneus macios foi um pouco difícil porque entramos na Q3 e não usamos estes pneus desde ontem, mas as condições são muito diferentes. O carro estava a comportar-se de forma muito diferente, os pneus traseiros aqueceram sobreaqueceram na segunda volta. Tentei forçar um pouco mais para ganhar mais vantagem, mas perdi o carro na curva 5. No final, não teve consequência no resultado, mas não sei relativamente ao Carlos [Sainz], que vinha atrás de mim. Se ele estava a melhorar, foi uma pena ter acontecido. Mas fiquei muito contente com a primeira volta, agora temos de converter isso na corrida. Vamos lutar pelo melhor lugar possível, mas temos de ser realistas e até agora temos tido desvantagem na corrida e os Red Bull parece estar um passo à frente. Vamos ver como corre, espero que tenhamos uma boa surpresa. Melhoramos o carro, mas hoje teremos uma resposta mais clara para ver onde estamos em comparação aos Red Bull. A Ferrari tem de estar no top e farei tudo para que isso aconteça”.