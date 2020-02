F1, Franz Tost: “A troca de nome nada afeta a nossa operação”

O diretor de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, diz que a mudança de nome e de visual é favorável à equipa, e que apesar destas mudanças, a equipa mantêm-se a mesma.

“A AlphaTauri é uma marca premium de moda da Red bull. A troca de nome nada afeta a nossa operação como equipa de Fórmula 1 nas pistas e nas nossas instalações em Faenz e Bicester. Mas, é uma grande mudança na maneira como nos apresentamos ao mundo, com um novo nome e novas cores, marcando uma parceria que espero ser benéfica para ambos. “

ALPHA TAURI APRESENTA AT01 – Clique aqui para ver o novo monolugar

“Em termos de resultados, desde que a Red Bull comprou a Minardi em 2005 para estabelecer a Scuderia Toro Rosso que a nossa equipa tem se desenvolvido muito. Em 2019, tivemos uma época muito boa, com dois pódios e terminamos em sexto nos construtores. Estamos satisfeitos, mas ‘famintos’ por mais. Fizemos muitos progressos na parte técnica e em termos de gestão dos nossos fins-de-semana.”

“2020 será um desafio para todos, ao ter de trabalhar em dois conceitos diferentes, com as novas regulamentações de 2021. Para equipas pequenas como nós, vai ser uma tarefa complexa. Mas, apesar de estarmos a desenvolver o carro de 2021, não nos vamos distrair de 2020. Continuamos a trabalhar de perto com a Red Bull Technology em Milton Keynes, que partilha o sistema hidráulico, a suspensão dianteira e traseira e a caixa de velocidades em 2020 connosco. Trabalhamos muito bem e o nível de engenharia está muito alto. Devido a algumas mudanças no regulamento, não podemos partilhar tantos componentes, como por exemplo, as condutas de travão terão de ser produzidas por nós.”

“A continuidade dos nossos pilotos também é muito importante. O nosso duo, composto pelo Daniil Kvyat e pelo Pierre Gasly, é o duo mais experiente desta equipa.”