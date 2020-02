Alpha Tauri apresenta AT01

A ‘nova’ AlphaTauri apresentou o seu AT01, e chega ambiciosa. Quer ficar no top 5. Pierre Gasly e Daniil Kvyat são a dupla de pilotos para 2020 que vai procurar oferecer à equipa o melhor desempenho de sua história. Mudança de nome, novas cores. O azul escuro deu lugar a outro azul, mas bem diferente, mais fusco, mas sob base branca.

David Coulthard, ex-piloto da Red Bull, McLaren e Williams foi o anfitrião, e foi Franz Tost, Chefe da Equipa que referiu o objetivo, lutar no meio do pelotão: “Teremos a caixa de velocidades, suspensão traseira e dianteira, e ainda a parte hidráulica da Red Bull, pelo que estaremos em boa posição para lutar com a Renault, McLaren e Racing Point”, disse Tost.

No plantel da F1 desde 2006, depois da Red Bull comprar a Minardi, já lá vai a era Toro Rosso e agora é a vez da AlphaTauri, uma marca de roupas que pertence ao universo Red Bull.