F1: Ferrari pouco impressionada com primeiros dados do novo carro

As primeiras análises do novo monolugar da Ferrari deixaram os engenheiros pouco satisfeitos, segundo fontes italianas.

Segundo o jornalista Leo Turrini, algumas pessoas dentro da estrutura italiana revelaram que os primeiros dados recolhidos nos simuladores e no túnel de vento deixaram a equipa algo apreensiva.

“Parece-me que, até agora, que as indicações do simulador e do túnel de vento não impressionaram os engenheiros ”, escreveu Turrini. “Mas ainda há tempo.”

Quanto à possibilidade de Sebastian Vettel manter-se na Ferrari, o jornalista adiantou que não está certo que 2020 seja a última época do alemão na equipa:

“Não tenho tanta certeza de que 2020 será o último ano de Vettel na Ferrari. Ainda mais depois que Verstappen assinou pela Red Bull ”, continuou Turrini. “Vettel não é nem um pouco afetado pela hostilidade dos media italianos, pela simples razão de que ele não lê muito isso”.