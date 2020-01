F1: Fernando Alonso tomará decisão nos próximos meses

Apesar de estar a competir no Dakar, onde tem feito uma excelente estreia, Fernando Alonso não deixa de pensar na F1.

O espanhol neste momento não quer adiantar nada em relação ao seu futuro e está focado agora no Dakar e de seguida na Indy500. Só depois da mítica prova americana é que Alonso irá ponderar as sua opções para o futuro, como explicou ao El Partidazo da Cope:

“Primeiro termino o Dakar, depois faço a Indianapolis 500, e no verão terei que tomar uma decisão. Tenho a ideia de voltar à Fórmula 1, sinto-me um piloto de Fórmula 1, é o que mais gosto e é o que sei fazer melhor. Não sei se vou voltar ou não, mas vou pensar no que farei nos próximos dois ou três anos da minha carreira no verão. Vou decidir nos próximos meses.“

“É a categoria principal do automobilismo, mas também tem suas desvantagens. A Fórmula 1 exige uma dedicação completa. Eu já tenho 18 anos disso e agora tenho que avaliar se quero fazer mais dois ou três anos ou não.”

Alonso não deverá regressar se não tiver um lugar que lhe garanta a possibilidade de lutar por vitórias e títulos. A Ferrari foi falada como hipótese, mas Alonso negou qualquer contacto com a Scuderia:

“Eu não falei com eles. Acho que a minha jornada na Ferrari foi boa, mas não acho que seja hora de falar sobre um regresso. Eu também acredito que a aposta deles no futuro com o [Charles] Leclerc é bastante clara. Para 2021, temos de ver quem será competitivo e talvez a Ferrari não esteja entre as favoritas. Vamos ver.”