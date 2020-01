F1, David Coulthard: “George Russell é um grande talento”

Apesar da época longe da ribalta, muito por culpa das fracas prestações da sua equipa, George Russell continua a ser considerado uma das grandes promessas da F1.

David Coulthard, comentador e ex-piloto de F1, falou sobre o jovem britânico e considera que o ano na Williams não terá atrapalhado a sua evolução:

“Acho que ele é um grande talento que está a evoluir longe da atenção dos media”, disse Coulthard no Autosport International Show. “Ele é tão bom que nem teve um acidente ou um erro que o levasse a aparecer na TV. O talento dele é tão forte que, com o relacionamento com a Mercedes, acho que vai correr tudo bem para ele. Com Robert Kubica, que regressou depois daquele terrível acidente de rally, tinha um piloto de referência em termos de velocidade, e George mostrou consistentemente que o principal era ser capaz de fazer boas qualificações. Ele mostrou várias vezes que, independentemente do carro, quando havia pressão para fazer um bom tempo de volta, ele era capaz de o fazer

“Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que ficar um pouco fora dos holofotes deu-lhe um pouco de tempo para entender a Fórmula 1.”

Coulthard também está confiante de que Russell continuará a mostrar que tem capacidade física e mental para brilhar quando as temporadas mais competitivas chegarem.

“Ele é um jovem e não há dúvida de que daqui por alguns anos ele será mais capaz física e mentalmente para enfrentar o desafio de uma temporada competitiva na Fórmula 1. Acho que isso é algo que costumamos subestimar em muitas ocasiões, gerir o cansaço que ocorre durante uma longa temporada quando estamos em numa luta pelo campeonato. E acho que é aí que Lewis [Hamilton] tem sido tão forte em relação aos colegas de equipa”.