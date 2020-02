F1, Daniel Ricciardo: “Drive to Survive tem feito crescer a F1 nos EUA”

A série Drive to Survive conquistou muitos fãs por todo o mundo e Daniel Ricciardo admite que tal ajudou o desporto a crescer nos EUA.

A série mostra os bastidores da F1, um mundo por vezes demasiado fechado. Os fãs tiveram uma amostra do que os pilotos vivem fora da pista e de como as equipas funcionam. Uma visão privilegiada, que este ano terá nova temporada, a estrear no final do mês.

Daniel Ricciardo acredita que isso ajudou a F1 a chegar a mais pessoas:

“Eu sinto que a F1 está a tornar-se muito mais popular aqui nos Estados Unidos. O Drive to Survive, colocou a F1 no mapa” – disse Ricciardo. “Eu passo um pouco de tempo nos Estados Unidos e antes, ninguém me reconhecia. Agora há muito mais pessoas a abordar-me: ‘Vimos-te na Netflix, foi ótimo’. Usamos capacetes e muitas pessoas não veem os nossos rostos a maior parte do tempo. Colocar um rosto num nome, ajudou muito.”