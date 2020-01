F1: Charles Leclerc focado em melhorar nas corridas

Charles Leclerc continua o trabalho de preparação para a época 2020 e está focado em melhorar o seu ritmo de corrida.

O jovem piloto da Ferrari trabalhou muito para melhorar na qualificação e os resultados estão à vista, tendo conquistado sete poles. O monegasco está agora determinado em melhorar em corrida e evitar alguns erros, como explicou ao motorsport.com:

“Depois das três primeiras quatro corridas, vi que a minha fraqueza era mais a qualificação do que a corrida. Por isso, concentrei-me bastante na qualificação e dei um grande passo a partir da corrida de França, o que foi bom de ver. Acho que ainda tenho muito trabalho a fazer. O Seb [Vettel] tem uma grande experiência em corrida e é mais forte do que eu no momento. Então, o meu trabalho neste inverno é principalmente na corrida, para tentar melhorar esse aspeto. “

“Espero, ou pelo menos estou a trabalhar muito, para cometer menos erros do que cometi em 2019. Acho que, como equipa, também devemos focar-nos nisso.”

“Mas estamos a trabalhar bem e, depois, em relação à performance, veremos um pouco mais tarde. Sinto-me definitivamente mais preparado do que no início de 2019. E espero poder provar isso em pista. “

O confronto com Sebastian Vettel foi uma constante ao longo do ano, e em alguns momentos tomou proporções que prejudicou ambos os pilotos e a equipa. Para 2020 a mentalidade será diferente, garante Leclerc:

“Acho que somos maduros o suficiente para entender que, aconteça o que acontecer na pista, obviamente somos dois concorrentes”, afirmou. “Queremos ganhar e seria errado se fosse o contrário. Somos extremamente competitivos e, às vezes, em pista, podemos ter alguns atritos, mas no final, somos maduros o suficiente para saber que o que aconteceu na pista fica dentro e fora da pista, somos pessoas diferentes.”

“Acho que o mais importante é que trabalhemos bem juntos, especialmente fora da pista, para tentar desenvolver o carro da melhor maneira possível. E, é claro, não excedendo os limites sempre que estamos em pista, como fizemos no Brasil. Mas acho que foi uma boa lição para os dois e não vai acontecer novamente “.