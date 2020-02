F1: Renault esconde carro

A Renault não irá mostrar o seu novo carro na apresentação que marcará o arranque da época.

A equipa revelou nas redes sociais que irá apenas mostrar partes do carro e que não haverá live stream :

“Estaremos no Twitter a partir da sessão de abertura da temporada a partir das 13.30 00 GMT ”, pode ler-se no comunicado.

“Daniel Ricciardo e Esteban Ocon estarão lá, é claro, assim como nosso diretor de equipa, Cyril Abiteboul, o nosso diretor executivo, Marcin Budkowski, os nossos diretores técnicos de chassi e motor, Pat Fry e Remi Taffin, e nosso consultor especial, Alain Prost.“

‘A nossa diretora da Renault Sport Academy, Mia Sharizman, também comparecerá, assim como nossos pilotos da Renault Sport Academy e nossos membros do Esports concluirão o programa. “

‘Mostraremos vislumbres do RS20, no entanto, ele não estará fisicamente presente no evento. A nossa cobertura on-line não incluirá transmissões ao vivo. ‘