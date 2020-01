WTCR: Teste de Pré-Temporada em Motorland

O WTCR anunciou o local onde as equipas irão fazer o habitual testes conjunto que antecede o início do campeonato.

O Circuito de Motorland em Aragão foi o local escolhido para receber as máquinas do WTCR, de 24 a 26 de Março. O circuito espanhol voltará a ver o WTCR de 3 a 5 de Julho por altura da ronda espanhola da taça do mundo de turismos.

O início da competição está agendado para o fim de semana de 3 a 5 de Abril e passa por Portugal no fim de semana de 20 a 21 de junho.