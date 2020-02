WTCR: Parceria Comtoyou/Cupra chega ao fim

As movimentações no WTCR continuam e agora é a vez da Comtoyou anunciar o fim da parceria com a Cupra.

A equipa belga operou no ano passado dois Audi RS3 LMS e dois Cupra TCR, mas este ano não irá trabalhar com máquinas da Cupra. Pode ler-se numa declaração da equipa: “Depois de um ano completo, o trabalho em conjunto com a Cupra está a chegar ao fim. Os Cupra estão carregados nos camiões e prontos para deixar a oficina. “

A Comtoyou já anunciou que estará no TCR Europe com um Audi, mas ainda não confirmou a sua presença no WTCR.