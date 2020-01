WEC: Toyota conta com Rebellion na luta pelo título

Apesar da vantagem teórica, a Toyota não descarta a Rebellion da luta pelo título, segundo Rob Leupen, director da equipa.

A Rebellion tem mostrado um andamento interessante, e na última ronda, mesmo afectada com o lastro aplicado, conseguiu confortavelmente a pole na frente dos Ginetta.

O director da Toyota, afirmou que se a Rebellion mantiver este nível, pode ser uma ameaça na luta pelo título:

“Se eles conseguirem continuar assim, eles são candidatos. Mas eles têm de vencer algumas corridas e eu esperava que no Bahrein estivessem um pouco mais fortes. Pelo menos foram mais rápidos que nós. Tivemos alguns problemas na corrida, mas não foram tão dramáticos quanto os da Rebellion. Então, desse ponto de vista, sim, eles são uma ameaça. Eles são um concorrente e deveriam sê-lo. E os regulamentos são feitos de forma a que possam sê-lo. Então, estamos à espera de algumas corridas interessantes em Austin, em Sebring, Spa e depois em Le Mans. ”

Com os Toyotas a ficar cada vez mais pesados em relação aos seus rivais, Leupen espera um desafio muito mais forte da Rebellion nas próximas rodadas, além de não excluir uma vitória para Ginetta.

“O carro nº 7 fica onde está [ao nível de peso], o carro nº 8 fica um pouco melhor. E obviamente será um pouco melhor para a Rebellion em Austin e muito, muito bom para Ginetta. Mas veremos. Também esperávamos não ganhar no Bahrein. O nosso carro é muito fiável, a formação e equipa de pilotos são muito fortes.

“O mesmo acontecerá em Austin. Não seremos os mais rápidos. Teoricamente, a Ginetta deveria vencer em um determinado momento.“

“Austin é uma corrida de seis horas que é um pouco mais curta do que as oito horas do Bahrein, talvez algo que possa colocá-los no caminho do sucesso. Acho que o campeonato será decidido em Le Mans.”