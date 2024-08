WEC: Toyota afetada com o BoP

Para a Lone Star Le Mans no Circuito das Américas (prova de seis horas), o GR010 Hybrid da Toyota enfrenta um revés devido aos ajustes do Balance of Performance (BoP). O carro será 5 kg mais pesado, agora com 1065 kg, e a sua potência será reduzida em 9 kW, tornando-o o mais pesado e menos potente da categoria Hypercar. No entanto, tem um ganho de potência de 4,6% acima do limite, uma ligeira melhoria em relação a São Paulo.

Isto faz com que o Toyota seja o carro mais pesado no campo dos hipercarros, com 10 kg, sendo o próximo mais pesado o Ferrari 499P, com 1055 kg, e é também o menos potente abaixo do chamado limiar de Power Gain, com menos 3 kW em comparação com a marca italiana.

Em contraste, o Porsche 963 também aumentou o peso e reduziu a potência, embora continue a ser mais potente do que o Ferrari 499P. Entretanto, outros hipercarros, incluindo o Ferrari, sofreram reduções de peso, com o 9X8 da Peugeot a registar a maior redução de 14 kg, tornando-o o carro mais leve juntamente com o BMW M Hybrid V8 e o Cadillac V-Series.R. O Lamborghini SC63 é agora o mais leve com 1030 kg e teve um aumento de potência de 1 kW, enquanto o Alpine A424, o Cadillac e o Peugeot registaram ligeiras reduções de potência.

O Tipo 6 Competizione da Isotta Fraschini já não consta da lista devido à saída da marca do WEC.

O sistema Power Gain, conhecido como o Balance of Performance (BoP) de “duas fases”, este sistema visa especificamente os ajustes de potência para os Hipercarros que excedam um limiar de velocidade de 250 km/h (155,3 mph).

Quando um Hipercarro ultrapassa esta velocidade, o sistema Power Gain modifica a sua potência de saída para garantir uma competição mais equilibrada. Para alguns veículos, isto significa um aumento de potência acima do limiar dos 250 km/h, como é o caso do Toyota GR010 Hybrid. O objetivo do sistema Power Gain é equilibrar ainda mais o desempenho entre os diferentes modelos de Hipercarros, abordando particularmente quaisquer vantagens que possam surgir a velocidades mais elevadas. O sistema foi inicialmente testado na pré-época, mas foi formalmente implementado em Le Mans, permitindo que os organizadores o aperfeiçoassem com base nos dados recolhidos durante as sessões de treinos. Esta abordagem garante que o sistema é adaptado para proporcionar um ambiente justo e competitivo para todos os Hypercars participantes.