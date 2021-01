WEC: Red Bull e Oreca juntam-se para criar um chassis movido a hidrogénio

A Red Bull Advanced Technologies juntará forças com a ORECA para criar o chassis para a próxima classe de hidrogénio de Le Mans 24 Horas.

O endurance está a apostar forte no hidrogénio como fonte de energia sustentável para o futuro e o ACO tem um plano em marcha para ter em pista protótipos movidos a hodrogénio em 2024. Como parte do projecto, a ACO estabeleceu uma parceria com a empresa tecnológica GreenGT para criar o H24 Racing, que executou um programa de testes para o protótipo movido a hidrogénio, com motores eléctricos, o LMPH2G – baseado num chassis Adess LMP3 – e está agora a trabalhar no protótipo MissionH24 que está prestes a disputar a série Michelin Le Mans Cup da ACO.

Foi agora anunciado que a Red Bull e a ORECA, que atualmente fornece quase todo o plantel LMP2 do WEC, foram selecionadas para produzir um conceito que servirá de base para a planeada categoria de máquinas de Le Mans movidas a hidrogénio.

“Estou encantado pela Red Bull Advanced Technologies ter sido escolhida pela ACO juntamente com os nossos parceiros ORECA para desenvolver o conceito de um carro de corrida de endurance movido a hidrogénio para Le Mans”, disse Christian Horner, o chefe de equipa da equipa de F1 da Red Bull e o CEO do seu braço Advanced Technologies.

“A Red Bull Advanced Technologies está bem equipada para enfrentar o desafio lançado pela ACO tendo acesso a muitas das ferramentas utilizadas para conceber e desenvolver os carros de F1 da Red Bull Racing, juntamente com uma experiência significativa em outros programas de veículos de ponta”.

O presidente da ACO Pierre Fillon disse que a parceria com a Red Bull e a ORECA irá “garantir um desempenho excecional na classe do hidrogénio nas 24 Horas de Le Mans em 2024″.

As empresas parceiras começarão com “um estudo detalhado de viabilidade do conceito do veículo”, ao qual se juntará o fornecedor dos tanques de combustível de hidrogénio que serão utilizados, Plastic Omnium.