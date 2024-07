WEC: Nico Muller deixa a Peugeot

Nico Muller vai deixar a Peugeot no final da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). Em cima da mesa estará um lugar na Fórmula E com a Andretti.

Muller juntou-se à Peugeot para correr na classe Hypercar da após a decisão da Audi de terminar o seu programa LMDh, o que levou à sua saída antecipada da série DTM em 2022. Estreou-se no Peugeot 9X8 na final de 2022 no Bahrain, substituindo James Rossiter, e competiu a tempo inteiro em 2023 com Loic Duval e Gustavo Menezes.

Em 2024, Muller passou para o carro #93 com Jean-Eric Vergne e Mikkel Jensen. O seu melhor resultado no WEC continua a ser um quarto lugar no Bahrain em 2022.

Nico Muller vai deixar a Abt no final desta temporada de Fórmula E, que termina no próximo fim de semana. O piloto deverá juntar-se à Andretti, equipa cliente da Porsche, embora o seu futuro no Campeonato do Mundo de Resistência permaneça incerto.

Malthe Jakobsen é uma das opções para o lugar que ficou vago. O jovem piloto despertou grande interesse desde as primeiras corridas nos LMP3, com a Peugeot a apostar de imediato no seu grande talento. No entanto, a marca francesa poderá recorrer a um piloto de fora da sua estrutura e com a saída de Kevin Magnussen da F1, não se pode descartar um regresso do dinamarquês, que esteve envolvido no projeto desde início. As portas da Peugeot ficaram abertas e talvez Magnussen possa concluir o que começou.