WEC, Jackie Chan DC Racing: “Esperar para ver se os construtores chineses se juntam aos hipercarros…”

Um dos donos da Jackie Chan DC Racing, David Cheng, disse estar otimista quanto a uma presença de um construtor chinês na classe dos Hipercarros.

Cheng tem estado em conversações com alguns construtores chineses para tentar montar um programa na classe mais alta do FIA WEC. Apesar disso, as conversações foram atrasadas devido a alguns problemas económicos na China.

“Estamos a ter algumas conversas privadas e posso dizer que há interesse de construtores chineses para talvez montar um projeto nas linhas da Rebellion-Peugeot ou da R-Motorsport e a Aston Martin.”

“Projetos com construtores apenas é algo difícil, pois estes têm sempre interesses governamentais nas suas empresas. Mas, talvez no sector privado. Agora é esperar para ver.”