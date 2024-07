WEC, Interlagos: Ferrari fica mais pesada

O hipercarro 499P da Ferrari recebeu o maior aumento de peso de, 17 kg, elevando-o para 1060 kg, para a quinta ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em São Paulo. O GR010 Hybrid da Toyota também ganhou 7 kg, igualando o peso do Ferrari, mas com um pouco mais de potência. Este ajustamento faz parte de um novo “BoP de duas fases” utilizado nas corridas regulares do WEC.

A maioria dos fabricantes de hipercarros registou aumentos de peso, exceto a Isotta Fraschini e a Lamborghini, que diminuíram. A Cadillac recebeu o maior aumento de potência, enquanto a Toyota e a Ferrari são as únicas marcas com um ganho de potência positivo.

Na classe LMGT3, a BMW, a Lamborghini e a Ford registaram os maiores aumentos de peso. O Lamborghini é agora o mais pesado, com 1369 kg. A maioria dos automóveis registou reduções de potência, exceto o Lamborghini, que obteve um pequeno aumento de potência. Os ajustamentos têm como objetivo equilibrar o desempenho em todo o campo.

O WEC regressa ao Brasil pela primeira vez desde 2014, com 19 Hypercars e 18 carros LMGT3 no Circuito de Interlagos. Na classificação do campeonato, a Porsche, a Ferrari e a Toyota estão numa luta muito renhida na categoria Hypercar, separadas por apenas 12 pontos. A classe LMGT3 está ainda mais renhida, com três equipas a apenas dois pontos uma da outra.