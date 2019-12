WEC: Glickenhaus começa a construir o seu hipercarro

A Scuderia Cameron Glickenhaus já começou a produzir o 007 Hypercar, o protótiopo que irá disputar o FIA WEC.

“Já temos o básico para começar a construir. Já começamos o processo de design, já temos os motores que vão estar no dyno para testes e tentaremos chegar aos 830cv com um motor de combustão interna.”

O SCG 007 Hypercar está na categoria dos carros com motores de combustão interna e apesar de não se saber com quem a Glickenhaus está a trabalhar na parte do motor, rumores surgem de que é a Alfa Romeo e um motor biturbo V6.

“Temos um fabricante para a nossa caixa de velocidades e também já temos um acordo com uma empresa conhecida para usar o túnel de vento deles.”

“O nosso objectivo é ter o carro pronto no início de julho e estar a testá-lo. Não tenho a certeza de que estaremos na primeira ronda do FIA WEC, mas na final, em Le Mans, sim.”