WEC, Austin: Ferrari domina qualificação

Antonio Giovinazzi garantiu a pole position para a “Lone Star Le Mans”, a sexta ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA de 2024, no Circuito das Américas. Ao volante do Ferrari 499P n.º 51 da AF Corse, Giovinazzi assinou o registo de 1m50,390s durante uma sessão de Hyperpole eletrizante, marcando o primeiro lugar de topo do carro na temporada.

Robert Kubica, ao volante do Ferrari 499P n.º 83 da AF Corse, efetuou uma volta igualmente impressionante, terminando apenas 0,277s atrás de Giovinazzi. Os esforços de Kubica garantiram uma dobradinha da Scuderia, com a máquina amarela n.º 83 a cimentar a sua posição como um dos principais candidatos para o fim de semana.

A fechar os três primeiros ficou o Cadillac Racing Hypercar n.º 2, conduzido por Alex Lynn. O piloto britânico conseguiu garantir o terceiro lugar nos últimos momentos da sessão, ultrapassando Charles Milesi no Alpine n.º 35. O quarto lugar de Milesi foi uma das surpresas do dia, uma vez que ele levou o Alpine A424 a uma inesperada, mas merecida posição perto da frente da grelha.

O Ferrari AF Corse n.º 50, conduzido por Antonio Fuoco, assegurou que três Ferraris largassem entre os cinco primeiros, mostrando ainda mais a força da equipa nesta temporada. O quinto lugar de Fuoco vem juntar-se à formidável presença da Ferrari na classe Hypercar.

Matt Campbell, ao volante do Porsche Penske 963 Hypercar n.º 5, completou os seis primeiros. Apesar dos seus esforços, a Porsche teve dificuldades em entrar nos lugares superiores, com a volta de Campbell a deixar a equipa com trabalho para fazer antes da corrida.

O resto dos dez primeiros foi uma mistura de construtores, com Robin Frijns, no BMW M Team n.º 20, a garantir o sétimo lugar, seguido de Laurens Vanthoor, no BMW M Team n.º 15, em oitavo. Kamui Kobayashi conseguiu colocar o Toyota n.º 7 em nono, enquanto Norman Nato, com o Porsche n.º 12 da Hertz Team Jota, completou a lista dos dez primeiros.

O Porsche Penske 963 Hypercar nº 6, líder do campeonato, vai partir de um dececionante 14º lugar na grelha de partida. Kevin Estre, ao volante, teve dificuldades em encontrar o ritmo necessário durante a sessão, deixando a equipa com um desafio de corrida pela frente.

A acrescentar ao drama da sessão de qualificação esteve Mick Schumacher no Alpine A424 n.º 36. Infelizmente, Schumacher não conseguiu entrar na sessão da Hyperpole depois de um incidente invulgar que envolveu a entrada de um inseto no cockpit, o que fez com que a porta se abrisse inesperadamente e perturbou o seu esforço de qualificação.

Com a Ferrari a dominar a primeira linha e várias performances inesperadas na qualificação, o cenário está montado para uma intensa batalha no Lone Star Le Mans, onde a estratégia e a resistência terão um papel tão importante como a velocidade.

LMGT3 – Ian James assegura a pole para a Heart of Racing

Ian James teve um desempenho sensacional ao conquistar a pole position para o “Lone Star Le Mans” no Circuito das Américas, marcando um feito significativo para a equipa Heart of Racing Aston Martin Vantage n.º 27. James fez uma volta brilhante (2m05,587s), assegurando a primeira pole position da equipa em casa.

A partilhar a primeira linha está Sarah Bovy no Lamborghini Huracán da Iron Dames, que ficou a apenas 0,172s do tempo da pole. A impressionante qualificação de Bovy garantiu uma forte posição de partida para a equipa exclusivamente feminina, realçando a natureza competitiva do campo GT.

A segunda linha da grelha será liderada pelo Ferrari n.º 55 da VISTA AF Corse, qualificado por Francois Heriau. O sólido desempenho de Heriau coloca o Ferrari numa posição forte para a corrida, mesmo à frente do líder do campeonato, o Porsche 911 RSR GT3 da Manthey PureRxcing, n.º 92. Aliaksandr Malykhin, ao volante do Porsche, garantiu o quarto lugar, fazendo com que quatro construtores diferentes ficassem entre os quatro primeiros – uma prova da natureza diversificada e competitiva da categoria GT.

A fechar os seis primeiros ficaram Tom van Rompuy, no Corvette Z06 GT3 n.º 81 da TF Sport, e Thomas Flohr, no Ferrari n.º 54 da VISTA AF Corse. A volta de Van Rompuy valeu-lhe uma sólida quinta posição, mas o seu desempenho foi mais tarde posto sob escrutínio, uma vez que os comissários de pista abriram uma investigação sobre um possível incidente de impedimento durante a sessão.

Resultados AQUI