WEC, Austin: Cadillac lidera TL3

Alex Lynn liderou a última sessão de treinos para o Lone Star Le Mans no Circuito das Américas, colocando a Cadillac no topo com um tempo de 1:51.471 no Cadillac V-Series.R n.º 2. A sessão foi muit animada na classe Hypercar, com os cinco primeiros carros separados por menos de um décimo de segundo. Antonio Fuoco, no Ferrari 499P nº 50, ficou a apenas 0,040 segundos de Lynn, seguido por Kamui Kobayashi, no Toyota GR010 Hybrid nº 7.

Robert Kubica, com o Ferrari 83 da AF Corse, e Sébastien Buemi, com o Toyota 8, completaram os cinco primeiros. Mick Schumacher deu bons sinais ao liderar brevemente a sessão, terminando em oitavo com o Alpine A424 nº 36. Os Porsches de fábrica tiveram uma sessão discreta, ficando em 11º e 12º.

Na classe LMGT3, o Chevrolet Corvette Z06 GT3.Rs da TF Sport dominou, com Daniel Juncadella a estabelecer o tempo mais rápido de 2:05.178, seguido de perto por Charlie Eastwood. A melhoria tardia de Davide Rigon no Ferrari 296 GT3 n.º 54 da AF Corse garantiu o terceiro lugar. A qualificação tem início marcado para as 15h00, hora local.

Foto: Phillipe Nanchino / MPSA