WEC, 8h Portimão: Alpine faz a pole, Félix da Costa quinto | AutoSport

A Alpine fez a pole para as 8h de Portimão. A marca francesa conseguiu o melhor registo por pouco, com os Toyota por perto.

O Alpine A480 (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxiviere) com Vaxiviere ao volante da máquina fez o melhor tempo (1:31.652) com o Toyota #8 (S.Buemi / K. Nakajima / B. Hartley) de Brendon Hartley a ficar a 0.094 seg. do primeiro. O Toyota #7 ( M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) completou o top 3. Tom Blomqvist da Jota fez o quarto tempo e António Félix da Costa completou o top 5.

Nos LMGTE Pro foi o Porsche #92 (K. Estre / N. Jani / M. Christensen) com Kevin Estre ao volante a ficar com o melhor tempo 1:37.986, seguido do Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado) a 0.373seg. e o Porsche #91 (G. Bruni / R. Lietz / F. Makowieck) a fechar o top 3.

Em LMGTE AM foi o Porsche da Team Project 1 (E. Perfetti / M. Cairoli / R. Pera) a ficar com a pole (1:40.191) com o Porsche #77 da Dempsey Proton (C. Ried / J. Evans / M. Campbell) e o Ferrari #47 da Cetilar (R. Lacorte / G. Sernagiotto / A. Fuoco) a completar o top3.

Resultados AQUI

Foto: José Bispo