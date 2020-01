Roger Penske: “Esta convergência permite eventos de classe mundial”

Roger Penske já tinha dito que gostaria de regressar a Le Mans. Agora, com o acordo entre o ACO e IMSA, as hipóteses de regresso do lendário chefe de equipa americano ao mítico circuito subiram:

“Para ir a Le Mans temos de levar o pacote certo!” – disse Penske há cerca de um ano.

Depois do anúncio da convergência, Penske afirmou estar muito contente com a notícia, pois era algo que já estaria na sua mente para poder competir e lutar pela vitória:

“Já estamos a pedir isto há muito tempo. Le Mans é uma das corridas que nunca venci, apesar de já la ter estado duas vezes.”

“Esta convergência das regras vai permitir eventos de classe mundial. Acho muito bom poder levar carros dos Estados Unidos da América e de outras partes do mundo para correrem nas grandes corridas.”