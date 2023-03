IMSA: Ferrari só pensa no campeonato americano depois de Le Mans | AutoSport

A Ferrari estreou-se no WEC com uma prestação positiva. Uma pole e um pódio, depois de um fim de semana em que a Scuderia mostrou um nível apreciável. Depois do sucesso em solo americano, Antonello Coletta foi questionado sobre a possibilidade da equipa competir nos EUA. Para já, essa hipótese não está em cima da mesa.

“Honestamente falando, a primeira corrida para a IMSA não está a ser pensada neste momento porque estamos totalmente concentrados no WEC”, disse Coletta. “Claro, a IMSA é um campeonato importante. No futuro, provavelmente pensaremos na ideia de correr na IMSA, mas agora estamos totalmente concentrados no WEC. Provavelmente, depois de Le Mans, pensaremos no tema. Mas agora, estamos concentrados no mundial”.

“É normal que os EUA sejam o primeiro mercado para a Ferrari”, declarou Coletta. “As questões comerciais, para nós, são as mais importantes; nós vendemos os carros [de estrada]. O campeonato mundial é o campeonato mais importante neste momento, e nós preferimos ir passo a passo. Em 2023, apenas o WEC. Em 2024, veremos. Vejo que, antes do meio da época, é impossível fazer uma consideração”.