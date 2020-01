W Series: Competição permite agora pontuar para a Superlicença

A W Series continua a cimentar a sua posição no automobilismo e agora as participantes nesta competição podem receber pontos para a Superlicença.

A série recebeu um sistema de pontuação de 15-12-10-7-5-3-2-1 pela FIA, que a coloca em pé de igualdade com a NASCAR Cup, Indy Lights, Fórmula Renault Eurocup, Euroformula Open, Super Fórmula Lights, Supercarros australianos e WTCR.

Este sistema só será válido a partir deste ano, o que implica que os resultados do ano passado não receberão pontos para a Superlicença.

“Estamos muito satisfeitos que a FIA tenha tomado a decisão de conceder pontos para a Superlicença às pilotos mais bem-sucedidas na W Series a partir da temporada 2020, aumentando assim a importância da W Series como um campeonato para pilotos que aspiram competir em campeonatos maiores ”, disse Catherine Bond Muir, CEO da W Series.

“De facto, agora que as oito primeiras no campeonato ganharão pontos para a Superlicença, a W Series tornou-se um degrau ainda mais importante na escada do automobilismo para pilotos do sexo feminino, cuja ambição é correr e um dia derrotar pilotos do sexo masculino na FIA Formula 3 Championship, que é logicamente o próximo degrau. ”

“Pessoalmente, estou muito satisfeito que a W Series tenha sido reconhecida pela FIA através da alocação de pontos para a Superlicença, o Santo Graal na aspiração de qualquer piloto para se tornar um piloto de Fórmula 1”, disse o presidente do conselho consultivo da série, David Coulthard.

“Independentemente de onde as nossas atuais pilotos da W Series possam competir no futuro, a decisão da FIA confirma minha crença absoluta de que a W Series é essencial no desenvolvimento de talentos femininos, dando às pilotos a oportunidade de desenvolver as suas habilidades para se tornarem pilotos profissionais de sucesso no mundo. futuro”.