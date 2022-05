Vila Real será palco para um filme de Hollywood | AutoSport

As corridas são muito mais do que carros às voltas a velocidades estonteantes. Mais que isso, são uma festa que permite promover uma região ou um país. Os efeitos dessa promoção nem sempre são palpáveis, mas por vezes aparecem de forma surpreendente.

O AutoSport sabe, de fonte segura, que Vila Real irá ser palco para as filmagens de uma grande produção de Hollywood. Pelo que conseguimos apurar, as filmagens decorrerão durante um mês e meio e envolverão mais de meio milhar de pessoas. O filme em questão faz parte de um dos maiores franchises do cinema mundial. A mega produção que passará pela capital transmontana implicará alguns constrangimentos, mas certamente irá permitir ver esta região de uma forma completamente diferente.

O AutoSport procurou saber mais pormenores com o município, sobre ligações da produção ao circuito de Vila Real, que se recusou a dar qualquer tipo de resposta sobre o tema. No entanto, sabemos que já várias pessoas foram contactadas pela produção para fornecerem serviços no local e que as filmagens começarão no verão.

Porquê dar esta notícia no AutoSport? Porque esta será talvez a maior prova de que as corridas são importantes para uma região. A imponência do Marão, a tradição do Barro de Bisalhães e a proximidade do Douro são pontos a favor para a capital transmontana. Mas terá sido apenas isso que convenceu os responsáveis da produção do filme em apostar nesta região? Talvez não. As corridas são uma janela para o mundo que Vila Real tem sabido explorar. Isso, graças à visão dos responsáveis pelo circuito e pela cidade. E se os exemplos dos benefícios das corridas já eram muitos, este poderá ser o exemplo maior de que mostrar uma cidade e uma região através das corridas, é um negócio rentável.