Vantage GT3: A nova arma da Aston Martin | AutoSport

A apresentação do novo Vantage de estrada coincidiu com a revelação do Vantage GT3, marcando o início de uma nova era no prestigiado legado de desportos motorizados da Aston Martin. O GT3 herda o desempenho elevado, as melhorias dinâmicas e a estética do seu homólogo de estrada, solidificando a dedicação da Aston Martin à criação de carros desportivos e à demonstração das suas capacidades na pista.

Marco Mattiacci, Diretor Global de Marca e Comercial da Aston Martin, enfatizou o compromisso da marca com a excelência, fazendo a ponte entre os programas de estrada e de corrida. O Vantage GT3, construído de acordo com os regulamentos da FIA GT3, está preparado para competir globalmente em eventos de prestígio, como o Campeonato Mundial de Resistência da FIA e as 24 Horas de Le Mans.

Desenvolvido como um esforço de colaboração entre a Aston Martin Racing e a Aston Martin Performance Technologies, o Vantage GT3 representa uma fusão de tecnologia de ponta e experiência em desportos motorizados. Um extenso programa de desenvolvimento – incluindo um extenuante teste de 30 horas – foi concluído no final do ano passado com uma combinação de pilotos profissionais contratados pela Aston Martin e pilotos amadores selecionados. Todos referiram que o novo Vantage GT3 é uma máquina super-rápida, mas resistente, sem vícios e com uma janela de configuração muito ampla, perfeitamente adequada às exigências únicas e à natureza ultra-competitiva das corridas de GT de alto nível.

A nova máquina, que já foi vista em ação nas 24 Horas Rolex de Daytona irá lutar pela vitória nas 24 Horas de Nürburgring, nas 24 Horas de Spa-Francorchamps e – a mais emblemática de todas – nas 24 Horas de Le Mans, no final deste ano. O Vantage GT3 também entrará em ação numa série de campeonatos nacionais de GT em todo o mundo – incluindo o Campeonato Japonês de Super GT e o Campeonato Britânico de GT – sublinhando o papel de liderança da Aston Martin no desporto automóvel mundial.

A máquina vem equipada com um V8 Twin-Turbo de 4 litros, com uma potência de aproximadamente 540 CV e um binário de 700NM, acoplado a uma caixa de seis velocidades Xtrac, para um peso de 1265kg.