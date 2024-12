Vila Real: TCR World Tour, CPV, ANPAC e corrida de Clássicos Pré-Guerra

Vila Real, conhecida como a capital nacional do automobilismo, prepara-se para uma emocionante edição das suas corridas em 2025.

O destaque vai para o regresso de duas competições de peso: o Kumho FIA TCR World Tour, que integra o calendário mundial de turismo e sucede ao WTCR, trazendo de volta pilotos e carros de classe internacional, e o Campeonato Portugal Velocidade (CPV). Além disso, o evento contará com o Campeonato Portugal Velocidade Clássicos e uma corrida de Clássicos Pré-Guerra, unindo veículos históricos e modernos. O 54º Circuito Internacional de Vila Real ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de julho de 2025, em celebração do centenário da cidade, com corridas, concertos, festivais gastronómicos e muitas atrações.

Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, considera que “felizmente tem sido possível organizar anualmente um evento magnífico, homenageando a grande marca que são as corridas de Vila Real. Em 2025 voltará a ser assim, com o esforço de todos os parceiros envolvidos, mas tentando ir ainda mais longe, já que se assinalam os 100 anos da cidade de Vila Real.”

Já José Silva, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, afirmou “felizmente o Circuito tem portas abertas com todos os promotores nacionais e internacionais e é possível encontrar entendimentos com relativa facilidade. O facto de sermos um circuito urbano coloca-nos algumas limitações, mas o colorido e o entusiasmo do público tornam Vila Real um local mágico, onde todos querem estar.”

Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, reforçou que “estamos muito satisfeitos por ter no Circuito Internacional de Vila Real, em 2025, o Kumho FIA TCR World Tour, um campeonato do mundo que proporciona corridas ímpares e que vai abrilhantar uma prova única em Portugal. Estamos certos de que pilotos e equipas vão adorar competir em Vila Real da mesma forma que o público vai adorar receber estes pilotos e equipas. É uma união de excelência que vai resultar num enorme sucesso.”

Marcello Lotti, Presidente da WSC, empresa promotora da prova internacional, comentou: “Estamos muito satisfeitos por trazer o Kumho FIA TCR World Tour para Vila Real em 2025. Sabemos, pelos anos passados, que este é um evento perfeitamente organizado que atrai uma enorme multidão e é muito popular entre os pilotos. Estamos muito ansiosos por realizar algumas corridas emocionantes e mostrar as belezas da cidade a um público internacional”.

Por fim o promotor do CPV, Diogo Ferrão, mostra-se entusiasmado com o regresso do seu campeonato a Vila Real afirmando, “É um prazer para o Campeonato de Portugal de Velocidade voltar a Vila Real, uma prova tradicional no seu calendário, tendo a organização feito um grande esforço para dar condições importantes para que equipas do CPV possam trabalhar nos fantásticos automóveis que levarão à Capital do Automobilismo de Portugal. Todos na caravana do campeonato estão determinados em oferecer um grande espetáculo aos milhares de adeptos que sempre se juntam ao longo do circuito de Vila Real”.