TCR Europe, Portimão: Franco Girolami conquista vitória depois de arrancar de 5º da grelha | AutoSport

O vice campeão de 2021, Franco Girolami (Comtoyou Racing/Audi RS 3 LMS II TCR) conquistou a vitória na segunda corrida do TCR Europe no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto argentino, que se estreou em Portimão pela Comtoyou, largou da quinta posição da grelha e subiu na classificação graças a um bom arranque, passando para a liderança na sétima volta, para terminar com 1.8s de avanço para o polesitter, Pepe Oriola (Brutal Fish Racing Team/Honda Civic Type R FK7 TCR). O experiente Tom Coronel (Comtoyou Racing/Audi RS 3 LMS II TCR) subiu ao pódio no terceiro lugar.

Oriola teve um mau arranque e quase foi passado por John Filippi (Sébastien Loeb Racing/CUPRA Leon Competición TCR), que saiu do segundo posto da grelha, mas o espanhol da Brutal Fish Racing conseguiu manter a liderança após as duas primeiras curvas do traçado algarvio. Atrás destes dois pilotos, Girolami aproveitou a luta entre Coronel e Josh Files (Target Competition/Hyundai Elantra N TCR) – que largou do quarto lugar da grelha – para ultrapassar os adversários na curva 1 e passou a pressionar Filippi a partir da curva 2.

Oriola estava na frente da corrida e Girolami, com um ritmo superior ao adversário do Cupra da Sébastien Loeb Racing, subiu ao segundo lugar ainda nos instantes iniciais da corrida. O argentino tentou ultrapassar Oriola na reta da meta, onde a potência do Audi RS3 se fazia notar mais, mas o espanhol defendeu-se bem e aguentou a pressão inicial do adversário.

Com o passar da corrida, Oriola conseguiu ganhar terreno para Girolami, mas a vantagem que tinha foi dissipada pela entrada do Safety Car.

Na volta 7, já sem SC em pista, Girolami voltou a atacar e foi bem sucedido na manobra de ultrapassagem na curva 5. Mais atrás, Coronel também pressionou Filippi e subiu ao terceiro lugar, mas sem conseguir escapar ao adversário.

No final da corrida, e já com Girolami confortavelmente instalado na liderança da prova, Coronel teve de defender a sua posição dos ataques de Filippi e Files, terminando por ser bem sucedido.

Luís Cidade (Élite Motorsport by Comtoyou/Audi RS 3 LMS II TCR) terminou no 13º posto e Gustavo Moura Jr. (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR) foi forçado a desistir ainda na terceira volta, na sequência dos danos sofridos no CUPRA León Competición da Volcano Motorsport depois de um toque de um adversário.

O próximo evento TCR Europe terá lugar no circuito Paul Ricard durante o fim de semana de 20 a 22 de maio.

Resultado corrida 2:

1. Franco Girolami (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR)

2. Pepe Oriola (Brutal Fish Racing, Honda Civic Type R) +1.866

3. Tom Coronel (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR) +6.447

4. John Filippi (Sébastien Loeb Racing, CUPRA Leon Competición) +6.617

5. Josh Files (Target Competition, Hyundai Elantra N) +7.155

6. Klim Gavrilov (Volcano Motorsport, CUPRA Leon Competición) +7.908

Campeonato:

1.Girolami 68pts; 2. Jack Young 63pts; 3. Mike Halder 56pts; 4. Josh Files 51pts.

(em atualização)