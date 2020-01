Indy500: Fernando Alonso perto de acordo com a Andretti

Fernando Alonso está em prova no Dakar 2020, mas continua a ser falado no mundo da velocidade.

O piloto espanhol estará perto de um acordo com a Andretti para a Indy500 deste ano. Depois de uma estreia auspiciosa que acabou da pior forma, com uma falha do motor Honda perto do fim da corrida de 2018, quando Alonso estava na luta pelo pódio, seguiu-se uma participação completamente falhada no ano passado, com um projecto montado pela McLaren que resultou num fracasso completo.

Alonso quer juntar à Indy500 ao seu currículo e completar a famosa “Triple Crown”, igualando assim o feito de Graham Hill, o único a ter vencido a Indy500, Le Mans, o GP do Mónaco e ser campeão do mundo de F1.

“Ainda não está pronto, mas está bem encaminhado “, disse Michael Andretti, segundo a RACER.” Queremos que isso aconteça, e eu só preciso descobrir como poderei arranjar fundos. Acho que podemos encontrar um patrocinador, mas deverei lançar os dados, assinar e esperar que seja financiado? Eu realmente gosto de trabalhar com ele e quero que isso aconteça. “

A McLaren, que também anunciou o seu projecto para a Indycar Series, não está ainda fora de hipótese e Zak Brown ainda tem esperança de ter um terceiro carro na mítica prova para Fernando Alonso.