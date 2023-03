IMSA Sebring: O acidente que ditou a desistência de Filipe Albuquerque | AutoSport

Após 11h de grande nível, a corrida do #10 ficou arruinada por um incidente a 20 minutos do fim. Filipe Albuquerque foi agressivo, mas justo, Mathieu Jamniet perdeu a noção do espaço e deu-se o incidente. Não interessa apontar culpas a ninguém. Resta lamentar o resultado e enaltecer a grande corrida do piloto luso… mais uma.