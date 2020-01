IMSA: Mazda #77 lidera segunda sessão. Albuquerque 3º e Barbosa 8º

O Maxda #77 do Team Joest (Oliver Jarvis, Olivier Pla e Tristan Nunez) terminou a segunda sessão do Roar Before the 24 na frente, com a melhor volta a ser 1:35.794s. A segunda posição ficou para o segundo Mazda do Team Joest, o #55 (Ryan Hunter-Reay, Jonathan Bomarito e Harry Tincknell) que também completou trinta voltas ao circuito de Daytona International Speedway, ficando a 0.08s do #77.

Filipe Albuquerque, no carro #31 que partilha com Pipo Derani, Felipe Nasr e Mike Conway, ficou na terceira posição, a 0.479s da frente.

Já o #5 de João Barbosa, Sébastien Bourdais, Loic Duval e T. Vautier ficaram em oitavo, a 1.870 do líder.

Na classe LMP2, o #52 Oreca pilotado por N. Boulle,G. Aubry e B. Keating foram os mais rápidos, com um tempo de 1:38.315s.

Nos GT Le Mans, Colton Herta levou o #25 BMW M8 GTE, que partilha com B. Spengler, C. De Phillippi e P. Eng, à liderança com um tempo de 1:44.239s.