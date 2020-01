IMSA: João Barbosa orgulhoso da equipa

Foi um bom fim de semana para João Barbosa, na primeira corrida com a sua nova equipa.

Não eram os favoritos a um lugar no pódio, mas o Cadillac #5 da Mustang Sampling com o apoio da JDC Miller Motorsport, conseguiu um bom resultado em Daytona, com o terceiro lugar no final da prova, estando em luta pela vitória até perto do final.

João Barbosa, que fez equipa com Loic Duval e Sebastien Bourdais, mostrou-se orgulhoso do trabalho feito pela equipa, como afirmou nas suas redes sociais:

“Não vou mentir … estamos todos lá para ganhar o relógio e não o conseguimos este ano. Mas tenho que dizer … Estou muito feliz com este terceiro lugar! É preciso uma equipa para obter ótimos resultados e foi exatamente isso que aconteceu! O Cadillac Mustang Sampling funcionou como um relógio durante 24 horas. A minha primeira corrida com a nova equipa foi um sucesso! Estamos cientes de que ainda há muito trabalho a fazer mas este resultado apenas nos motiva mais! Foi um ótimo começo e tenho orgulho de fazer parte desse projeto. Sebring não está muito longe. Obrigado a todos por este excelente resultado, fizemos nossa parte. “