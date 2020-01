IMSA: Cadillac imbatível em Daytona

Os Cadillac voltaram a ser a referência nesta prova, com a fiabilidade e regularidade a falar mais alto.

É a quarta vitória da Cadillac em quatro edições das 24h de Daytona com a regulamentação DPi. A WTR conquistou três triunfos nestes quatro anos, dois deles consecutivos (2019 e 2020). Em 2018 foi o #5 da Action Express que venceu, para alegria dos portugueses. Os “Caddy” continuam com um score imaculado em Daytona e continuam a ser a referência no campeonato. No ano passado foram os Acura da Team Penske a fazer a festa o final do campeonato, mas foi preciso uma grande dose de BoP para neutralizar os protótipos americanos. E este ano começa de novo bem para os Cadillac, cuja fiabilidade e velocidade está mais que provada.

Os Mazda finalmente terminaram a prova e estão fortes para esta época 2020. Depois de terem prometido muito no ano passado, mas terem dado pouco, com uma fiabilidade muito abaixo do desejado, este ano os Mazda chegavam depois de um programa de melhorias totalmente focado na fiabilidade. O resultado foi o desejado, com uma presença no pódio. A máquina #77 esteve sempre na luta pela vitória e o #55 teve alguns problemas, mas viu também a bandeira de xadrez. O trabalho da Team Joest finalmente dá resultados nas provas de longa duração e este ano a Mazda tem argumentos para lutar pelo título.

Os Acura tiveram muitos problemas técnicos originados por toques, que impediram um resultado melhor. O #7 começou mal o fim de semana com um toque na qualificação que provocou alguns danos e na corrida um incidente com o #55 ditou o início do fim da sua participação com 40 minutos de reparações nas boxes. O #6 também deixou de estar na luta depois de um toque de Juan Pablo Montoya que danificou a suspensão dianteira direita. Inicialmente pensou-se que não seria nada de mais mas o carro começou a dar problemas com muitas vibrações que o tornaram muito difícil de guiar a certo ponto. Não era o ano da Acura.

Nos GTLM a Porsche mostrou-se como favorita e apenas uma BMW irrepreensível impediu a vitória. Mas o 911 RSR-19 parece a máquina mais completa do grupo. Tal como vem mostrando desde a sua introdução na competição, este 911 é um carro fantástico e parece estar em vias de terum 2020 muito positivo. O Corvette C8.R teve uma boa estreia, com o # 3 a terminar em quarto, estando na luta durante a primeira metade da corrida. A fiabilidade foi positiva e o andamento também. Já o #4 teve um começo bem mais complicado com vários problemas técnicos, o que é normal nesta fase.

Esta edição das 24h de Daytona viu vencedores repetidos em todas as categorias. A WRT venceu no ano passado, tal como a Dragonspeed em LMP2. A BMW repetiu o triunfo em GTLM e a Lamborghini venceu pela terceira vez consecutiva em Daytona.