IMSA: BMW consegue dobradinha em Indianápolis

Dobrdinha inédita no IMSA, nas 6h de Indianápolis. A BMW M Team RLL executou uma estratégia impecável para conquistar os dois primeiros lugres do pódios nas horas da TireRack.com Battle on the Bricks no Indianápolis Motor Speedway.

Philipp Eng, ao volante do BMW M Hybrid V8 n.º 24 e colega de equipa de Jesse Krohn, cruzou a linha de chegada com 1,647 segundos de vantagem sobre o carro n.º 25, partilhado por Connor De Phillippi e Nick Yelloly. A corrida foi marcada por uma forte chuva, o que levou a uma hora Full Course Yellow, mas os BMWs destacaram-se nas últimas etapas.

Eng ultrapassou Louis Deletraz no Acura n.º 40 para a liderança a 47 minutos do fim, enquanto De Phillippi seguiu-o de perto para garantir o segundo lugar. Mathieu Jaminet e Nick Tandy, da Porsche, terminaram em terceiro, diminuindo a diferença na classificação do campeonato. Foi a segunda vitória da BMW na classe GTP, mas a primeira conquistada em pista. Foi também uma vitória significativa para Jesse Krohn e Eng, que conquistaram os seus primeiros pódios na era GTP.

Em LMP2, o Oreca 07 Gibson n.º 11 da TDS Racing venceu, conduzido por Mikkel Jensen, Steven Thomas e Hunter McElrea, após uma corrida cheia de incidentes.

Quanto ao Acura N.º 10 de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, o sexto lugar foi o resultado obtido, o mesmo de onde largram no arranque da corrida.

GTD e GTD Pro

A AO Racing conquistou as honras da classe GTD Pro, com Laurin Heinrich, Michael Christensen e o Porsche 911 GT3 R n.º 77 a garantirem uma vitória de 12,529 segundos. O rápido trabalho nas boxes, depois de uma longa batalha, ajudou Heinrich a roubar a liderança de Mike Rockenfeller no Ford Mustang GT3 n.º 64, que, juntamente com Harry Tincknell, terminou em segundo. Antonio Garcia e Alexander Sims, no Corvette n.º 3, garantiram o terceiro lugar após um duelo no final da corrida com o Lexus n.º 14 de Jack Hawksworth.

Na classe GTD, o Porsche n.º 120 da Wright Motorsports dominou, dando a Elliott Skeer, Adam Adelson e Jan Heylen a sua primeira vitória da época. Heylen segurou o BMW nº 96 de Robby Foley para uma vitória de 2,465 segundos. O Mercedes-AMG n.º 32 completou o pódio, enquanto um quinto lugar para Philip Ellis e os seus colegas os aproximou do campeonato. A Mercedes-AMG conquistou o título de construtor GTD apenas por ter começado a corrida.

Resultados AQUI

Foto: IMSA / Jake Galstad