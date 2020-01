IGTC: Ferrari junta-se à competição

O Intercontinental GT Challenge está cada vez mais forte e este ano terá nove marcas representadas.

A Ferrari foi a última a juntar-se ao lote muito respeitável de marcas que competem no IGTC. O HubAuto Corsa fará a temporada completa, com uma única entrada, utilizando o 488 GT3. No entanto, as outras equipas clientes da marca italiana poderão ser nomeadas para marcar pontos em cada uma das quatro rodadas restantes.

A Ferrari junta-se assim à Aston Martin, Audi, Bentley, Honda, Lamborghini, Mercedes-AMG e a atual campeã Porsche. McLaren e Nissan estarão representadas nas 12h de Bathurst, mas não é certo ainda se farão a época completa.