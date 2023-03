Guilherme Oliveira na M-Racing de Yvan Muller | AutoSport

Guilherme Oliveira vai tentar estar presente nas 24h de Le Mans num projeto pensado a dois anos com a M-Racing, de Yvan Muller. O programa em 2023 passa pela competitiva Michelin Le Mans Cup, ao volante de um Ligier da categoria LMP3.

“Estou muito satisfeito por ter o Guilherme na equipa”, sublinha Yvan Muller. “Ele é um piloto jovem, mas que já tem experiência nos LMP3 e acredito que vai continuar a evoluir connosco. Quis ter um piloto rápido e jovem para fazer equipa com o Hugo Delacour, porque acredito que assim podemos desenvolver o nosso projeto. Espero que seja o início de uma longa colaboração”, referiu o ex-piloto, agora responsável máximo da formação M-Racing, que está sedeada no circuito francês de Magny-Cours.

Guilherme Oliveira mostra-se, naturalmente, orgulhoso pela confiança de Yvan Muller e pela oportunidade de trabalhar com o colega de equipa Hugo Delacour, a quem reconhece um grande potencial. “É uma grande oportunidade na minha carreira e tenho, obviamente, de agradecer a aposta do Yvan (Muller), num projeto a longo prazo e com uma estrutura bastante profissional. Qualquer piloto da minha idade sonha, um dia, correr nas 24 Horas de Le Mans e esse é objetivo declarado da equipa. Já conheço bem o carro e sei que o Hugo (Delacour) tem muito potencial, por isso, acredito que vamos trabalhar muito bem. A Michelin Le Mans Cup é o campeonato LPM3 mais competitivo do mundo, não só pelo número de carros em pista, mas principalmente pelo nível elevado dos pilotos. Basta ver que o campeão da Le Mans Cup do ano passado, o Tom Dillman, vai este ano a correr nos Hypercars. Será uma época muito exigente, mas estou mais motivado do que nunca!”, admite o jovem piloto de Vila Nova de Gaia.

A Michelin Le Mans Cup terá nada menos de 42 carros inscritos em 2023, entre 30 protótipos LMP3 e 12 GT3. O programa inclui seis provas, nas pistas de Barcelona, Imola, Le Mans, Paul Ricard, Spa-Francorchamps e Portimão, integrando o fim de semana das 24 Horas de Le Mans, em junho.

CALENDÁRIO – MICHELIN LE MANS CUP

Barcelona (testes oficiais) 18 abril

Barcelona 22 abril

Imola 6 maio

Road to Le Mans 9 junho

Le Castellet (Paul Ricard) 15 julho

Spa-Francorchamps 23 setembro

Portimão 22 outubro