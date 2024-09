GTWC, Henrique Chaves: “Tivemos tantas contrariedades”

Henrique Chaves mostrou boa competitividade nas 3 Horas de Monza, mas várias circunstâncias comprometeram o resultado da equipa Walkenhorst Motorsport na quarta etapa da Endurance Cup do GT World Challenge Europe.

Na qualificação, o Aston Martin Vantage GT3 #34, pilotado por Chaves, David Pittard e Valentin Hasse-Clot, ficou em oitavo, apesar da pequena diferença de três décimos para os mais rápidos. Na corrida, o carro sofreu danos na carroçaria logo na primeira chicane, prejudicando as paragens nas boxes devido ao acesso limitado à válvula pneumática. Problemas adicionais nas boxes, incluindo bloqueios de outros carros, fizeram a equipa perder muito tempo e posições, caindo para vigésimo oitavo. Apesar do ritmo forte de Chaves no último turno, a equipa terminou em vigésimo terceiro.

“Tínhamos um carro competitivo e penso que poderíamos lutar por um lugar no pódio, ou até algo mais. No entanto, tivemos tantas contrariedades, um toque logo no início da corrida, o tráfego nas boxes e, tudo isso junto, fez-nos perder muitos lugares e tempo. Num plantel tão forte, era impossível recuperar até às posições onde naturalmente estaríamos. Foi um fim-de-semana desapontante ao nível de resultados”, afirmou o piloto de Torres Vedras.

No entanto, Henrique Chaves sublinha a competitividade demonstrada, o que lhe dá esperança para o futuro. “Temos vindo a melhorar ao longo do ano e em Monza tivemos um carro muito competitivo. Tem sido um trabalho intenso da parte de todos nós na equipa e na Aston Martin Racing. Falta apenas uma corrida para terminar a temporada e estou confiante de que poderemos acabar com um bom resultado”, concluiu o português.

A próxima etapa do GT World Challenge realiza-se nos dias 28 a 30 de Novembro na Arábia Saudita, as 6 Horas de Jeddah.