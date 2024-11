GT4 Italy: Tomás Guedes é campeão italiano

É mais um português a dar cartas a nível internacional. Tomás Guedes, sagrou-se campeão da GT4 Italy fechando com chave de ouro uma excelente temporada em solo italiano.

Guedes chegou à última ronda, em Misano, em primeiro lugar da classificação, com 140 pontos, mais cinco pontos que o seu adversário mais próximo, Benjamin Sylverstersson. Até a última jornada, o português tinha conquistado quatro triunfos e dois pódios e chegava às derradeiras corridas do ano com fortes possibilidades de agarrar o título italiano. Em Misano, conseguiu conquistar mais dois pódios e, na última corrida, carimbou o título de GT4 italiano.

Não foi o único sucesso de Tomás Guedes. Na Porsche Sprint Challenge Suisse 2024, também em Misano, o piloto português conquistou o título na categoria GT4 Clubsport ao vencer as duas corridas com o seu 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

Mais um talento português que começa a destacar-se. Iniciando o seu percurso aos 14 anos, no karting nacional, dando salto internacional três anos depois, dedicando-se a competições europeias e mundiais com a DR Racing Kart. Regressou para Portugal em 2022 onde competiu nos Carterham, tendo também passado antes pelos Kia Picanto. Mudou-se este ano para os GT4, estando a evoluir no campeonato italiano e na Porsche Sprint Challenge Suisse 2024, com o sucesso.