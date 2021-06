GT3 Cup, José Monroy: “Competição a crescer de acordo com as expectativas” | AutoSport

A GT3 Cup continua a evoluir de forma positiva. Depois de termos visto 13 carros em Braga, tivemos 17 em Portimão e está prevista grelha compelta para a terceira jornada. José Monroy falou ao AutoSport e fez o balanço da competição até agora:

“O campeonato está a crescer de acordo com as nossas expectativas. É importante também os patrocinadores que vamos conseguindo e além da MEO e da Pirelli, a quem se junta agora a Quinta da Pacheca, o que mostra a nossa credibilidade e o bom trabalho que tem sido feito. Quanto ao número de carros que tivemos neste fim de semana 17, estavam inscritos 18 e não estão os 20 porque os dois carros que faltam não estão ainda prontos, senão poderíamos ter já aqui grelha cheia. E como eu gosto de fazer as coisas bem, não havia necessidade de forçar e ter aqui os 20 carros. Gosto de evoluir progressivamente e passamos de 13 para 17 e de 17 iremos ter os 20 que era o objetivo inicial. O feedback das equipas tem sido fantástico o que nos deixa ainda mais satisfeitos pois não podemos apenas pensar em encher a grelha. “

Monroy diz não ter medo do trabalho pelo que os desafios que vão chegando são enfrentados com a mesma determinação do início. Há ainda alguns pormenores a limar e aparentemente a categorização dos pilotos não tem tido uma aceitação unânime, mas Monroy defende o método usado. Mas o principal objetivo passa por continuar a melhorar, dentro e fora de pista, de forma a tornar o troféu cada vez mais forte e a possibilidade do apoio oficial da Porsche ganha força, sendo que um possível aumento da grelha não está previsto para já:

“Queremos melhorar em todos os aspetos ao longo da época e um dos exemplos é o live stream que está mais evoluído e aqui já tivemos um drone a acompanhar a corrida, com comentários. A Porsche Motorsport a nível de apoio de material tem sido fantástica até agora, eles estão muito satisfeitos com o nosso trabalho, querem continuar a apoiar-nos e tudo indica que para o ano seremos o troféu oficial Porsche GT3 Cup Portugal. Neste momento creio que vamos manter estes 20 carros. Temos de ponderar tudo muito bem. Estamos atentos a tudo o que nos possa fazer melhorar, mas quero primeiro sedimentar o troféu e depois para o ano veremos. proveito também para agradecer a toda a equipa da P21, os meus patrocinadores e obviamente o interesse de todos os pilotos presentes e dos que estão ainda para vir.”