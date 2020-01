GT: McLaren no GT World Challenge Europe Endurance Cup

A McLaren vai regressar à competição de endurance da SRO em 2020, alinhando com o novo 720S GT3 no GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Esta competição, conhecida até o ano passado como Blancpain GT Series Endurance Cup, será palco para o carro da marca britânica, que será apoiado pela Optimum Motorsport.

A McLaren estará representada nas cinco rondas do campeonato, tendo como pilotos, Rob Bell, Joe Osborne e o jovem Ollie Wilkinson.

A marca já participou nesta competição, com a Garage 59, tendo deixado de competir em 2018. A McLaren venceu a competição em 2016 com Bell, Come Ledogar e Shane van Gisbergen.

O diretor para o Motorsport da McLaren Automotive, Ian Morgan, disse: “A decisão de participar da Endurance Cup é um grande passo para todos os envolvidos, e é o maior desafio nas corridas de GT3 para os pilotos, a equipa e o carro”.

Morgan acrescentou que estava feliz “em receber o Optimum Motorsport na família de corridas de clientes da McLaren”.