GT: Álvaro Parente no GT World Challenge Europe Endurance Cup

A agenda de Álvaro Parente começa a ficar preenchida e a juntar ao IMSA, tem agora o desafio do GT World Challenge Europe Endurance Cup, com a K-PAX.

A bem-sucedida formação norte-americana resolveu este ano dar o salto para a mais importante competição europeia dedicada a carros de GT, que tem como prova maior as 24 Horas de Spa-Francorchamps, onde representará oficialmente a Bentley Motorsport e a sua escolha para liderar um dos seus carros recaiu no português.



Álvaro Parente volta a representar as cores da equipa da Califórnia, com quem conquistou o título de 2016 do Pirelli World Challenge, tendo como colegas de equipa aos comandos do Bentley Continental GT3 #9 Andy Soucek e Jordan Pepper, piloto oficial da Bentley Motorsport. A K-PAX Racing colocará ainda um segundo carro para Maxime Soulet, Jules Gounon e Rodrigo Baptista.



O piloto do Porto mostra-se bastante satisfeito por regressar à Europa com a estrutura que lhe permitiu conquistar tantos sucessos nos Estados Unidos da América. “É fantástico poder voltar ao GT World Challenge Europe Endurance Cup com a K-PAX Racing, uma equipa que me permitiu vencer um título e tornar-me no piloto com mais vitórias do GT World Challenge America. Sinto-me em casa e sinto que posso fazer a diferença e estou entusiasmado e desejoso para que a temporada tenha o seu início”, afirmou Álvaro Parente.



O GT World Challenge Europe Endurance Cup – que anteriormente era conhecido como Blancpain Endurance Cup – será disputado ao longo de cinco etapas, sendo a mais importante as 24 Horas de Spa-Francorchamps.



O português, apesar de reconhecer a validade da oposição, considera que poderá estar na linha da frente ao longo da temporada deste ano do GT World Challenge Europe Endurance Cup. “Será um novo ambiente para a K-PAX Racing, mas já mostrou que é capaz de se bater com as melhores equipas do mundo, portanto, estou confiante. O Bentley Continental GT3 já provou ser um carro vencedor e, no Andy e no Jordan, terei dois colegas de equipa muito competitivos. Para além disso, farei equipa com o Andy pelo terceiro ano consecutivo e estamos determinados em continuar com a nossa habitual performance vencedora. Os nossos adversários são muito fortes, mas vamos trabalhar arduamente e penso que poderemos estar entre os candidatos aos lugares da frente durante a época”, sublinhou Álvaro Parente.



A temporada do GT World Challenge Endurance Cup terá o seu início em Monza, nos próximos dias 17 a 19 de Abril, e estender-se-á até Setembro, terminando com uma prova em Nurburgring, 4 a 6 de Setembro.