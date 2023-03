Fórmula E: Robin Frijns de regresso à competição | AutoSport

Robin Frijns está de regresso à Fórmula E. O piloto da Abt Cupra está de volta ao campeonato elétrico, após recuperar de uma lesão no pulso que o afastou da competição.

Quatro corridas após se ter lesionado no pulso no arranque da primeira corrida do ano, Robin Frijns está de regresso, ficando com o lugar ocupado temporariamente por Kelvin van der Linde. A ABT Cupra não correu na última prova da Fórmula E com a Mahindra a retirar os carros com unidades motrizes indianas, com problemas de segurança.

Frijns relatou que a sua “mão está bem” e que o fim-de-semana de Sebring, onde competiu na categoria LMP2 “correu sem problemas”, dando-lhe confiança para o seu regresso FE. “É uma sensação boa estar novamente a preparar-me para uma corrida com o Nico [Muller] e toda a equipa – é tão bom estar de volta”, disse Frijns. “Os últimos dois meses têm-se sentido como uma eternidade. Muito obrigado à equipa, à FIA, a todos os médicos e a toda a Fórmula E paddock, que têm sido pacientes comigo apesar de eu ser tão impaciente”.