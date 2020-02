Fórmula E, México: 1ª Pole-position para a Porsche

André Lotterer oferece a primeira pole position na Fórmula E à Porsche, equipa estreante na competição. António Félix da Costa (DS Techeetah DS E-Tense) vai arrancar da 10ª posição.



Fez-se história na Fórmula E com a Porsche a lograr a sua primeira pole positon, numa qualificação em que Mitch Evans (Jaguar Racing), ficou apenas a 0.063s, isto depois de ter sido o mais rápido na primeira fase da sessão, que apura os seus pilotos para disputar a Super Pole.



Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), que tinha sido quarto na 1ª fase, logrou subir uma posição e vai arrancar do terceiro lugar da grelha para a corrida de mais logo (22h00 Eurosport). Nyck De Vries (Mercedes-Benz), foi quarto na frente de Sébastien Buemi (Nissan Edams), com Sam Bird (Envision Virgin Racing), a fechar o top 6 da qualificação.



Como já referimos, Félix da Costa arranca da décima posição, logo atrás do seu colega de equipa, Jean-Éric Vergne (DS Techeetah DS E-Tense FE).

1 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 1:07.922

2 PANASONIC JAGUAR RACING 0.063 0.063

3 P. WEHRLEIN MAHINDRA RACING 0.278

4 N. DE VRIES MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM 0.292

5 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 0.442

6 S. BIRD ENVISION VIRGIN RACING 0.522

7 R. FRIJNS ENVISION VIRGIN RACING 1:08.435

8 N. MÜLLER GEOX DRAGON 1:08.479

9 J. VERGNE DS TECHEETAH 1:08.496

10 A. DA COSTA DS TECHEETAH 1:08.540

11 S. VANDOORNE MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM 1:08.636

12 E. MORTARA ROKIT VENTURI RACING 1:08.661

13 O. ROWLAND NISSAN E.DAMS 1:08.726

14 J. D’AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:08.788

15 B. HARTLEY GEOX DRAGON 1:08.878

16 N. JANI TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 1:08.880

17 L. DI GRASSI AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM 1:08.998

18 M. GÜNTHER BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:09.098

19 J. CALADO PANASONIC JAGUAR RACING 1:09.331

20 A. SIMS BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:09.376

21 F. MASSA ROKIT VENTURI RACING 1:09.450

22 MA QINGHUA NIO 333 FE TEAM 1:10.176

23 O. TURVEY NIO 333 FE TEAM 2:10.061

24 D. ABT AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER FORMULA E TEAM