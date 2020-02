Fórmula E: Ma Qing Hua de quarentena

O piloto da NIO 333, Ma Qing Hua enfrenta um periodo de 14 dias de quarentena, antes do E-Prix do México.

Ma chegou à Cidade do México no dia dois deste mês e estará nas próximas duas semanas de quarentena, agindo “de maneira responsável em relação ao campeonato e às pessoas envolvidas na Fórmula E.”

“Todos os funcionários chineses da equipa NIO 333 de Fórmula E comemoraram o feriado do Ano Novo Chinês, na China, após o E-Prix de Santiago”, pode ler-se no comunicado da equipa. “Todos os membros permaneceram em casa, em Xangai, durante o feriado prolongado, em resposta aos conselhos do governo sobre o surto do Coronavírus. Todos os membros estão bem e saudáveis, a preparar a próxima o E-Prix da Cidade do México.”

“Estamos ansiosos para receber o E-Prix de Sanya de volta ao calendário do campeonato ABB FIA de 2019-2020 de FIA, assim que a situação melhorar e esperamos apoiar a China nesta luta crítica com um forte desempenho na pista”.

Apesar dos desejos da equipa, não é certo ainda como os responsáveis da Fórmula E irão proceder para compensar o cancelamento da prova chinesa.