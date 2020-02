Fórmula E: Luta interna na Techeetah promete

Félix da Costa está a ter um excelente começo na equipa francesa. O português tem-se adaptado da melhor forma à sua nova equipa, algo comprovado pelos seus resultados.

Na segunda corrida ficou com a volta mais rápida e o nono lugar não espelha o que poderia ter sido a corrida, mas o piloto luso tem já duas presenças consecutivas nos pódios, o que lhe permite contabilizar 39 pontos, contra apenas 16 do seu colega Vergne.

O francês já mostrou que não gosta de facilitar, mas as prestações de Félix da Costa têm sido superiores. Se na corrida do Chile a equipa não bateu o pé e não deu ordens de equipa, no México o bicampeão do mundo teve de deixar passar o português. Félix da Costa sabe bem que do outro lado tem um piloto difícil, com qualidade e que poderá voltar a intrometer-se no seu caminho, mas se continuar com este andamento, a equipa será obrigada a dar prioridade ao #13.

O primeiro objetivo de Félix da Costa está cumprido… impor-se na sua nova equipa e colocar-se em posição para lutar pelo título.